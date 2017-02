Champdeniers Cinq blessés graves dans une collision, près de Monplaisir

0

Ce dimanche, peu avant 6 heures, deux voitures sont entrées en collision à quelques centaines de mètres du rond-point de Monplaisir, sur la commune de Champdeniers-Saint-Denis.

Six personnes sont impliquées dans l'accident. Il s'agit de trois fillettes de 11 ans, de deux femmes de 44 ans et 47 ans et d'un homme de 43 ans. Cinq de ses victimes sont dans un état grave. Une des fillettes est légèrement blessée.

De gros moyens ont été déployés par les secours : deux véhicules de désincarcération, six ambulances, deux hélicoptères. Au total, 44 pompiers.

Après 7 h 30, Quatre des blessés ont été transportés au CHU de Poitiers, les deux autres à l'hôpital de Niort. Un périmètre de sécurité a été mis en place et la circulation aménagée.

