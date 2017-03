Chalonnes Une nouvelle offre de restauration

0

Le bistrot du marché vient d’ouvrir ses portes dans la galerie d’Intermarché. Andrée Pérez, jeune grand-mère, accueillera ses convives tous les midis dans des locaux agréables et dans une ambiance calme et familiale. « Je cuisine essentiellement des plats typiques et traditionnels (potées, bourguignons, choucroutes, rôtis…) façon grand-mère et toujours avec des produits frais ! » nous dit-elle fièrement.

