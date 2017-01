Chalonnes Une formation pour soutenir les "aidants" des malades

0

Une formation gratuite de trois jours est proposée aux « aidants » (personnes ayant un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées).

Entièrement prise en charge par France Alzheimer et soutenue par la CARSAT, le CNSA et le conseil général de l’Anjou, cette formation conviviale et d’écoute vise à accompagner ces « aidants » dans la difficulté de leur tâche.

Inscriptions et renseignements : 02 41 87 94 94 ou secretariat@francealzheimer49.fr

