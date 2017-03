Chalonnes Une association de parents d’élèves très dynamique

Nous avons rencontré Elodie Perron et Pascale Cerclier, les Présidentes de l’Association de Parents d’Elèves (APE) des écoles publiques de Chalonnes.

Une petite présentation :

Elodie Perron : "Nous sommes élues avec 8 autres personnes pour organiser l’animation des écoles Petit-Prince et Joubert et générer des fonds pour soutenir les projets extrascolaires comme les sorties et ainsi alléger le coût de celles-ci pour les familles. Même si cela demande pas mal d’énergie, nous y trouvons un réel plaisir grâce à la convivialité qui en ressort".