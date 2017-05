Chalonnes Un tournoi de «badminight» très sympa

0

Samedi 20 mai a eu lieu, comme ces 10 dernières années un tournoi de badminton assez original organisé par le club de Chalonnes et sponsorisé par les artisans et commerçants de la commune. Le soir du tournoi, nous avons rencontré Carole Angebeault, secrétaire du club.

Pourquoi original ?

C.A. Il est original pour deux raisons : D’abord il est ouvert à tous, licenciés comme non licenciés. Et en plus, les joueuses et joueurs sont invités à se déguiser dans le thème choisi. Cette année, c’était le cirque.

D’où viennent les participants ?

C.A. : D’un peu tout le département et même, ça déborde sur la Vendée. Cette année, nous avons 70 équipes (32 en double homme et 38 en double mixte). Il n’y a pas de compétition en simple. Le nombre de participants est toujours aussi important.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest. A lire sur ordinateur, tablette et smartphone