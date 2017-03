Chalonnes Un millier de coureurs attendus au Kal Onna Trail

0

Le Cap des 1 000 inscrits est en passe d’être franchi pour cette 4e édition du Kal Onna Trail qui se déroulera dimanche 2 avril. Les retardataires pourront également s’inscrire sur place à partir de 7 h 30 en fonction des places disponibles.

Les départs et arrivées auront lieu au stade des 2 Croix, Avenue du 8 mai à Chalonnes sur Loire.

Plus de 320 coureurs prendront le départ sur le 29 km et près de 600 sur le 15 km donc de « belles courses en perspectives avec des athlètes costauds dans les 2 courses » indique Guy Cochard du COS Athlétisme.

