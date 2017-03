Chalonnes Un feuilleton chorégraphique prend naissance

0

Sylvaine Chassard, médiatrice culturelle de « Villages en scène » annonce la signature d’un partenariat avec la compagnie « La parenthèse » et son chorégraphe Christophe Garcia, danseur de formation initié aux arts du théâtre, du chant et de la musique et en résidence actuellement à Chalonnes.

Après le spectacle scolaire « Lettre pour Eléna » et la soirée danse tout public des 12 et 13 janvier derniers, des ateliers dans les écoles de La Possonnière, Chavagne et St Lambert du Lattay, la compagnie prépare à Chalonnes, une nouvelle création, « Le chemin pour s’y perdre ». Des épisodes de ce feuilleton chorégraphique seront joués dans des écoles et sur scène jusqu’au 20 mai prochain où l’épilogue sera joué à Durtal.

