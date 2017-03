Chalonnes Travaux des ponts : des contraintes attendues

0

À l’initiative de Stella Dupont, maire de Chalonnes et Daniel Froger, maire de St Georges sur Loire, et en présence de Marie-Paule Chesneau et Alain Maingot, conseillers départementaux, une réunion publique s’est tenue à la Halle des Mariniers pour annoncer et expliquer les contraintes liées aux travaux qui s’effectuent d’une part, sur le pont ferroviaire de St Georges et d’autre part ceux qui suivront sur le pont à haubans de Chalonnes.

Pont ferroviaire : Ils sont prévus du 27 février au 21 avril. La circulation sera coupée toutes les nuits entre 22 h 00 et 6 h 00 du matin. Durant la journée, il sera mis en place une circulation alternée manuelle.

Pont à haubans : Ils ne commenceront que lorsque ceux du pont ferroviaire seront terminés. Ils dureront environ 8 mois. Pendant les 5 premiers, une circulation alternée manuelle sera mise en place. Il n’y aura aucune coupure totale de la circulation. Pendant les trois mois suivants, la circulation se fera sur deux voies rétrécies.

Et des contraintes, il va y en avoir !

