Chalonnes-sur-Loire. Saint-Exupéry : la comédie musicale se prépare

Nous avons rencontré Monsieur Vidal, professeur de musique au collège Saint -Exupéry et maître d’œuvre de la comédie musicale qui sera présentée aux familles le vendredi 16 juin prochain.

Extrait de son interview :

Quelle est la genèse de ce projet ?

M. Vidal : "C’est la cinquième comédie musicale que nous montons dans ce collège. Celle de cette année, comme la précédente, est une création intégrale avec les jeunes, dans le cadre des EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire). L’année dernière, nous avons travaillé à l’écriture et la composition de la comédie et cette année, nous l’apprenons et la mettons en scène".