Chalonnes Première édition du challenge senior

Dans le cadre des semaines bleues et du thème de l’année choisi par la commune (sport et bien-être), a été organisé le vendredi 28 avril dernier dans le gymnase, pour la première fois à Chalonnes, le challenge senior. À l’initiative de « Profession sport & loisir » des pays de la Loire, de la commune et du CCAS, les seniors ont été invités à venir découvrir des pratiques physiques comme la gym sur chaise, le tir à l’arc, le badminton, les parcours d’équilibres ou autres ateliers adaptés.

