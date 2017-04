Chalonnes Premier budget de la communauté de communes LLA

0

Le conseil communautaire du 13 avril a présenté le premier budget de la communauté de communes fusionnée LLA. Marc Schmitter, président, prend la parole pour indiquer qu 'il « a été difficile de maîtriser la mécanique des taux et que ce budget a nécessité un très gros travail. Il a été préparé dans un contexte particulier car il s’agit de la construction d’un premier budget ». Il laisse alors la parole à Jean-Christophe Arluison, chargé des finances, qui explique que certains « éléments ont perturbé et auront donc des incidences : nos trois comcom étaient des entités propres et ont perdu leur personnalité morale. Nous avons dû cesser de passer des écritures de 2016.

Ainsi, des mandats n’ont pu être passés et il y a donc des chevauchements de chiffres de 2016. Les dépenses en sont donc alourdies anormalement. NOus avons travaillé avec le cumul des trois budgets historiques mais néanmoins avec des méthodes différentes. […] L’élargissement du périmètre a également une incidence sur les budgets. Tout cela a pollué, compliqué la démarche donc les comptes administratifs sont différents mais conformes et le budget primitif est plutôt un budget de mise en place. On affinera les choses au fil du temps ».

