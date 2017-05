Chalonnes Opération Portes ouvertes à Saint-Joseph

0

C’est à l’occasion des portes ouvertes de l’école St Joseph, le samedi 20 mai dernier, que les familles nouvelles ont pu visiter l’école et rencontrer tous les enseignants. Mais les familles actuelles sont également venues nombreuses avec les enfants pour découvrir au sein de tous les locaux de l’établissement, les réalisations nombreuses de cette année scolaire. L’APEL (association de parents d’élèves) et l’OGEC (association de gestionnaires) étaient également présents pour présenter leurs associations et, si possible, inciter d’autres parents à venir les rejoindre.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest. A lire sur ordinateur, tablette et smartphone