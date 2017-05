Chalonnes Pique-nique annuel au foyer soleil

0

Depuis 7 ans, le foyer soleil organise chaque année pour ses résidents et leurs familles ou amis, un pique-nique convivial. Ainsi, samedi 13 mai, 90 convives et une vingtaine de bénévoles se sont réunis dans la salle de restauration du foyer. Malheureusement, la météo défavorable a empêché la manifestation de se dérouler dans la cour de l’école Joubert comme cela était initialement prévu. « Nous sommes vraiment heureux de voir que ce pique-nique remporte de plus en plus de succès (90 convives et 20 bénévoles cette année) » se satisfait Alexandra Bourigault, adjointe Aînés & Politique Gérontologique.

