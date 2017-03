Chalonnes Nelly Playe André, aquarelliste ligérienne, expose

0

Depuis le 1er mars et jusqu’au 29 avril à l’office de tourisme Loire Layon de Chalonnes, on peut découvrir les aquarelles de Nelly Playe André, artiste peintre d’origine parisienne installée depuis 2009 à La Possonnière.

Aquarelliste depuis 25 ans, elle aime peindre en voyage, en balade et rapporter dans son atelier, des instants, des rencontres avec la nature. Ses compositions sont sobres et laissent à chacun trouver son ressenti.

