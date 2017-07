Chalonnes M Coutault offre son scooter

0

Ce jeudi 27 juillet, la FMH (Fédération des Malades et/ou Handicapés) a reçu en don un scooter gentiment offert par M. Coutault, résident du foyer soleil et lui-même membre de l’association. Ce scooter a été mis à disposition de Sébastien Auneau, handicapé suite à un accident lors duquel une voiture l’avait renversé. « Ce scooter d’une autonomie de 40 km me permettra de me déplacer plus facilement pour faire mes courses ou aller voir des parents et des amis » nous confie, très heureux, Sébastien qui réside à St Florent le vieil.

