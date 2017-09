Chalonnes Les Ponts de Chalonnes se racontent en image

0

Jusqu’au 14 octobre, l’exposition « Les ponts de Chalonnes : une histoire millénaire » est présentée à l’Office de Tourisme Loire Layon. Rencontre avec Alain Maingot, conseiller départemental.

Qui a organisé cette exposition ?

« Elle l’a été par le Département de Maine et Loire à l’initiative Marie Paule Chesneau et moi-même dans le cadre de nos fonctions de Conseillers Départementaux du Canton de Chalonnes sur Loire. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Directeur de Cabinet du Président Gillet, les Archives Départementales et en particulier leur Directrice Madame Elisabeth Verry pour la recherche, la fourniture et à la présentation de documents d’archives relatifs à l’histoire des ponts de Chalonnes sur Loire. Nous avons également noué un partenariat de qualité et de confiance avec la Mairie de Chalonnes, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et son Office de tourisme Intercommunal pour pouvoir recevoir cette exposition dans d’excellentes conditions ».

