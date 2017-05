Chalonnes Les 20 et 21 mai : 58e édition de la Fête des Vins

0

C’est désormais une tradition d’associer la batellerie et le vin d’Anjou. Il est vrai que la Loire fut longtemps le seul moyen de transport pour faire découvrir nos vins dans le monde. Les mariniers étaient réunis ce soir à la Société de la Basse Ile pour établir le plan de navigation pour la remontée de l’armada de Loire 2 017.

Cette année cette navigation sera filmée et la flottille accostera ce dimanche vers 15 h 30 sur les quais de Chalonnes. Cette année célébrera le mariage exceptionnel entre l’AOP Maine Anjou et l’Anjou Rouge. Également, une escapade gourmande dans le village des saveurs du Connemara avec nos amis de Galway. Le samedi après midi, ce sera direction la Grèce pour goûter des grands crus présentés par 9 vignerons grecs. Fête des Vins samedi 20 et dimanche 21 mai.

