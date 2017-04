Chalonnes Le pôle santé annonce son ouverture

0

C’est la zone du Marais, 8 impasse des Tourneliers, qu’ouvrira ses portes le 18 avril prochain, le nouveau pole santé qui regroupera 3 sages-femmes, Frédérique Alliot, Sabine Lebastard et Aurélie Allard, deux pédicures-podologues, Aline Masson et Louise Vieilville, 3 orthophonistes, Marie Guitton, Clémence Rochereau et Caroline Nicolas-Pellerin, et cet été, une étiopathe, Audrey Esnou.

