À l’occasion de la matinée dégustation de Food’Angers sur le chantier des Chalandoux, nous avons rencontré Dany Cayeux, vice-présidente de l’association des Chalandoux. Nous lui avons plusieurs questions. En voici une :

Où en est la construction du Gabarot ?

Dany Cayeux : Le bateau, sa coque et son habitacle sont prêts. Le moteur est commandé et sera livré courant mars. Il reste à confectionner la voile et les cordages...