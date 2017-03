Chalonnes Le Conseil des Sages passe à l’action

0

Depuis son installation début juillet, les « sages conseillers » trépignaient d’impatience. Ils vont pouvoir passer à l’action. Deux commissions avaient été créées : sanitaire/social et économie. Déjà, les conseillers avaient partagé les réflexions menées par ces commissions et les classer par préférence. Au dernier conseil, Jacques Chazot, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, a expliqué les projets en cours et comment le Conseil des sages pouvait intervenir : redynamiser la rue du Vieux Pont.

Le Conseil des sages apportera sa vision des choses. Vincent, un des conseillers, explique « nous avons apporté une certaine analyse critique qu’il va falloir étayer si l’on veut faire bouger les choses. On s’aperçoit qu’il existe des contraintes imposées par la municipalité. Par exemple, on nous demande de travailler sur le projet de ré aménagement de la Deniserie ? Mais tout est déjà prévu….

