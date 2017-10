Chalonnes Laure Manel : coup de cœur littéraire

À l’occasion de la troisième séance de dédicaces organisée en septembre par « Le renard qui lit », la librairie de la commune, nous avons rencontré Laure Manel, écrivaine ligérienne.

Pouvez-vous vous présenter ?

Laure Manel : "Je suis enseignante en Maine-et-Loire et assouvis en parallèle, ma passion littéraire. Auteure indépendante, j’ai publié mes premiers romans en autoédition sur internet. Il y a eu « Histoire d’@ » en 2015 et « L’embarras du choix » en 2016. J’ai également écrit « La vie en rose », un roman jeunesse pour les 8-11 ans. Et puis dernièrement « La délicatesse du homard »".