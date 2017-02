Chalonnes-sur-Loire. Étude de danger de la digue Champtocé/La Possonnière

0

Lors du conseil Communautaire du 9 février, Marc Schmitter, le président, a indiqué que « la communauté de communes Loire Layon Aubance a inscrit, au titre de ses compétences optionnelles, la compétence environnement. Cette compétence fera l’objet en 2017 d’un travail permettant de préciser l’intérêt communautaire, c’est-à-dire les politiques, les projets, les actions qui relèveront de la communauté de communes. À l’issue de ce travail, l’intérêt communautaire sera soumis au conseil ».

Ainsi, les conseillers ont voté l’approbation de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence environnement tel que suit : la restauration des boires de la Loire sur Champtocé-sur-Loire, Denée, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Chalonnes-sur-Loire, Saint-Lambert-du-Lattay, Chaudefonds-sur-Layon ; la gestion des milieux aquatiques (étude sur le bassin-versant de la Romme et la boire de Champtocé) ; cotisations aux syndicats compétents en matière d’aménagement et de gestion hydraulique pour les communes de Terranjou, Aubigné-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, la commune déléguée de Saint-Lambert-du-Lattay, Beaulieu-sur-Layon et Mozé-sur-Louet ; l’étude de danger de la digue sur le tronçon Champtocé-sur-Loire/La Possonnière.

