Chalonnes La Compagnie Siloé présente du 24 au 29 avril

Alexandra Téracher, comédienne-photographe, Claire Rivera, danseuse, Benoit Cancoin, musicien, Joël Thépault, plasticien et Claire Newland, danseuse chorégraphe sont installés au 18, rue Fleury, dans les anciens locaux de la Mission Locale.

La Cie est présente une semaine par mois jusqu’à fin août, avec un grand final à la Fête des Quais (25 au 27 août) afin d’imaginer et de construire avec la complicité des habitants, 4 promenades dans la ville et ses alentours, en s’appuyant sur le paysage, sur des installations éphémères, sur le mobilier urbain, sur les « marcheurs » ou encore les ambiances sonores.

Les habitants, volontaires d’un jour ou complices de toujours peuvent contacter Katia Dalaine, chargée de l'action culturelle au 0 610 118 742, ou passer au 18, rue Fleury pour rejoindre cette belle aventure.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest. A lire sur ordinateur, tablette et smartphone