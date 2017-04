Chalonnes L’office de tourisme en pleine dynamique

0

Émilie Pineau, responsable de l’office de tourisme Loire Layon est fière de nous présenter plusieurs nouveautés pour cette nouvelle saison.

Un nouveau guide

Le nouveau guide 2 017 est paru. Il a été pensé et amélioré en tenant compte des retours des gens et se veut en pleine complémentarité avec le site internet. La mise en page a été entièrement réalisée par Aurore Mahé et seule l’impression a été sous-traitée.

Les horaires d’ouverture changent. Ils sont consultables sur le site : www.loire-layon-tourisme.com ou au 02 41 78 26 21

