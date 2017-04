Chalonnes-sur-Loire Les élèves s'initient à la boule de fort et à la pétanque

0

Dans le cadre des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires), les élèves volontaires du CE1 au CM2 de l’école Joubert ont l’occasion de se rendre sur le site de la boule de fort de Chalonnes. Le mardi pour les CM1 ou CM2 et le jeudi pour les CE1 ou CE2, ils peuvent s’initier à la boule de fort avec Pierre Davy et Paul Vaidie, tous les deux sociétaires du club. Avec Steeve Bossé, responsable du service des sports, ils pratiqueront également la pétanque et le palet vendéen.