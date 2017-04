Chalonnes « Il faut rester ambitieux pour notre commune »

0

Le conseil municipal du 6 avril était celui du budget.

Le résultat de la section fonctionnement est de 3 041 582,79 € avec 7 414 138 € de recettes et 6 172 901 € de dépenses.

Concernant le résultat de la section d’investissement, il est déficitaire de 938 488,73 € avec 2 548 681,61 € de dépenses et 2 949 488,22 € de recettes. Les restes à réaliser sont de 753 573,87 € en dépenses et de 2 273 888,27 € en recettes. Par conséquent, le résultat cumulé de la section d’investissement est déficitaire avec 1 418 174,33 €.

Stella Dupont, maire, indique que "Il faut rester ambitieux pour notre commune mais aussi prudent et gestionnaire pour garder d’aussi bons résultats. Il faut envisager sereinement les gros investissements engagés et à engager : Joubert, la rue du Vieux Pont ». L’opposition reconnaît le travail de gestion de la majorité mais Alain Maingot précise que « les comptes administratifs sont des chiffres et que, derrière eux, il y a des choix".