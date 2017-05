Chalonnes Galway, invité de la 58e Fête des Vins

0

Dominique Pairochon explique : « Galway est un comté situé à l’ouest de l’Irlande qui s’est vu décerner le prix « Région européenne de la gastronomie 2 018 ». Il s’agit de la première région irlandaise à recevoir cette récompense. Ce prix, « Région européenne de la gastronomie », a pour but de promouvoir le développement d’une meilleure qualité de vie dans les diverses régions européennes en encourageant les différentes cultures culinaires, l’éducation vis-à-vis de la durabilité et d’une alimentation saine, ainsi qu’en stimulant l’innovation gastronomique. Sa visite à la Fête des Vins d’Anjou constitue une occasion d’approfondir les relations entre nos deux régions. C’est un événement permettant de présenter certains des excellents produits artisanaux produits à Galway et dans l’ouest de l’Irlande."

