Chalonnes Étienne Davodeau, invité d’honneur du Festival BD

Étienne Davodeau primé 2 ans du Prix France Info de la BD d’actualité et de reportage, en 2006 pour Les Mauvaises Gens, et en 2007 pour Un homme est mort. En 2013, il obtient, pour l’ensemble de son œuvre, le Prix « Grand Boum-Ville de Blois ».

La même année, Lulu femme nue est adaptée au cinéma par Sólveig Anspach. Le film est nommé au César de la meilleure adaptation en 2015. En 2014, il réalise avec Benoît Collombat une série de reportages, prépubliée dans La Revue Dessinée.

Le premier épisode, Mort d’un juge, a pour sujet l’assassinat du juge François Renaud en 1975. L’album Cher pays de notre enfance, paru en 2015, est décrit comme une enquête sur les années de plomb de la Cinquième République. Depuis la fin des années 1990, Étienne Davodeau vit à Rablay-sur-Layon (Maine-et-Loire). « Monsieur Davodeau, c’est la première fois que vous venez au Festival BD de Chalonnes ? ». « Je suis venu il y a 10 - 15 ans quand j’ai publié mes premiers livres.

Je suis beaucoup sollicité donc cela faisait longtemps que je n’étais pas venu ». « Pourquoi avez-vous cette année accepté de venir ? ». « Comme c’est la 30e édition, on m’a proposé de réaliser l’affiche. Et puis, c’est le 30e donc je voulais y être. Je suis du coin et c’est en plus le festival le plus près de chez moi ».

