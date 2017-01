Chalonnes Une équipe exigeante et attentive à l'école Saint-Joseph

0

Nous avons rencontré Pierre Hamard, chef d’établissement de l’école maternelle et primaire Saint-Joseph.



Pouvez-vous nous décrire votre école ?

Pour 358 élèves répartis dans 14 classes de la maternelle au primaire, 20 enseignants dont deux spécialisés et 20 personnels (aide-maternelle, administration, entretien, surveillance) dont trois auxiliares de vie scolaire pour des enfants aux besoins particuliers, j’ai l’honneur de diriger une école qui progresse dans son projet éducatif. Celui-ci est basé sur l’accueil de tous dans les valeurs de l’enseignement catholique et porte une attention particulière aux valeurs de respect, de partage, de solidarité et du goût de l’effort.

