Chalonnes École Joubert : une équipe solidaire et énergique

Nous avons posé quelques questions à Corinne Blocquaux, directrice de l’école primaire Joubert. Extrait :

Un petit état des lieux de l'école ?

Avec 280 élèves pour 11 classes et une section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire pour une douzaine d’élèves), 13 enseignants, 4 auxiliaires de vie scolaire et 1 employée pour une aide administrative et l’animation de la bibliothèque, j’apprécie de diriger une école en bonne santé et faisant preuve d’une grande synergie malgré les difficultés du métier.