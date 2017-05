Chalonnes Dimanche prochain, compétition Moto Trial et mini-trial

0

Le Trial Club Chalonnais créé en 1992, moto-club éducatif affilié à la Fédération Française de Motocyclisme et fort d’une cinquantaine de pratiquants, organise une épreuve du Championnat de Ligues Pays de Loire et Poitou-Charentes pour les pilotes venant du grand ouest le dimanche 14 mai de 10 h 30 à 17 h aux Goulidons. Également, ce dimanche une épreuve de Mini trial, l’école de la moto, aura lieu. Discipline réservée aux enfants garçons et filles, le plus jeune concurrent aura six ans, sur des motos et dans des zones adaptées, le club attend une demi-douzaine de jeunes pilotes encadrés par des moniteurs diplômés.

Entrée et parking gratuits et fléchés, restauration et buvette sur place.

Pour toute information, contacter : Yannick Oger au 06 76 09 66 14, ou par mail : oger.yannick@orange.fr

