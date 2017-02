Chalonnes Des projets pour répondre aux besoins de la formation

0

La Maison Familiale a ouvert ses portes aux familles vendredi soir 3 février et samedi 4 toute la journée. Ce sont près de 50 familles qui sont venues s’informer sur les formations : soit pour des 4e et 3e qui veulent découvrir le monde professionnel en faisant 20 semaines de stage dans l’année, soit pour des CAP ou Bac Pro en production horticole, maraîchage, pépinière, vigne et vin, ou jardinier paysagiste, également en alternance avec une vingtaine de semaines en entreprise par an.

Les prochaines Portes ouvertes auront lieu le samedi 25 mars de 9 h à 17 h.

Pour tout renseignement : 02 41 78 02 07 Mail : mfr.chalonnes-loire@mfr.asso.fr

Site : www.mfr-chalonnes.org Page Facebook

