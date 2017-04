Chalonnes-sur-Loire Des jeunes chercheurs à l’école Saint-Joseph

0

Ce jeudi 6 avril, trois classes de CE2 et CM1 de l’école Saint-Joseph ont accueilli leurs camarades, deux classes de la Possonnière et Savennière pour le congrès des jeunes chercheurs.

Chaque classe a présenté le défi sur lequel ils ont travaillé durant quelques mois avec leurs enseignants. Ils devaient pour les uns, construire le prototype d’une maison écologique avec récupération d’eau de pluie pour le jardin, pour d’autres, trouver un moyen de rendre l’eau sale la plus propre possible ou faire avancer un véhicule à roue fonctionnant avec une énergie renouvelable ou encore, prouver par une expérience que les engrais se retrouvent dans les eaux souterraines ou enfin, comment conserver la température de l’eau la plus élevée après deux heures.

Il y avait aussi un défi collectif pour toutes les classes, à savoir, faire la meilleure production écologique de radis.

