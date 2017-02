Chalonnes-sur-Loire. Des bigoudènes au Festival de bande dessinée

0

Rencontre avec un Malouin amoureux du festival BD de Chalonnes, Gérard Beaudoin, le père des fameuses Bigoudènes.

On connaît tous vos fameuses bigoudènes, mais qui êtes-vous Gérard Beaudoin ?

« Je suis natif de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). J’ai fait des études de Lettres et j’ai été menuisier sur le chantier naval de La Seyne-sur-Mer (Var). Puis je suis revenu à Saint-Malo il y a 30 ans ».

Comment en êtes-vous arrivé au dessin ?

« Je suis autodidacte. Avant, je faisais de la peinture à l’huile, version art contemporain. Quand on commence très tôt et qu’on va au-delà du jeu enfantin, on arrive à se débrouiller pas trop mal ».

Comment est née votre bigoudène ?

« Il n’y avait pas de bigoudènes. Il n’y en avait que des politisées après 1968 sur des affiches. Au début, je faisais des curés et des bonnes sœurs. J’ai cherché un personnage noir et blanc qui n’avait rien à faire sur une plage ».

