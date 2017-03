Chalonnes Dans trois mois, le gabarot sera à l’eau !

Nous avons rencontré Alain moreau, président de l’association des Chalandoux du 5e vent, Anne Chêne, Christian Libré et Pascal Masson membres actifs.

Alors, où en est-on du projet ?

Alain Moreau : "Le stress et l’excitation montent ! La dernière ligne droite s’ouvre devant nous et les trois mois qui restent vont être copieux pour, d’une part, les dernières finitions et d’autre part, l’organisation et la communication pour le grand jour, le samedi 24 juin prochain où le gabarot sera mis à l’eau."