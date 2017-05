Chalonnes COS Athlé, une moisson de podiums

0

Une fois de plus les minimes du COS Athlé ont accumulé des podiums de façon impressionnante avec 17 podiums les 13 et 14 mai.

Lors du régional de décathlon à Challans, : Malo Lahaye est devenu champion régional de l’octathlon minimes.

Lors du championnat départemental minimes à Angers, les athlètes du COS sont revenus avec 16 podiums dont 14 pour les filles et 2 pour Titouan Neau.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest. A lire sur ordinateur, tablette et smartphone