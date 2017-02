Chalonnes Commerces : une évolution vers le numérique

0

Les membres de l’association du groupement des commerçants artisans viticulteurs de Chalonnes se sont réunis en assemblée générale ordinaire au Domaine viticole Grellier à Chalonnes.

La présidente a félicité tous les membres du bureau pour leur bénévolat et leur engagement collectif au sein de l’association, ainsi que toutes les équipes organisatrices des fêtes telle que la fête des marrons la zi- fête qui rencontrent toujours un grand succès. Elle a souligné aussi la cohésion entre les artisans-viticulteurs et commerçants qui n’hésitent pas a s’entraider, tous acteurs de l’économie locale. L’association compte plus de 100 adhérents. Jihane LASSOUED, de la CCI, a réalisé une présentation sur le e-Commerce, sur les tendances actuelles et les moyens numériques à disposition. Un projet de mutualisation au sein du groupement est envisageable pour l’avenir. Une présentation de médiapilote sur site e-commerce de Cholet a été présentée. De nombreux adhérents présents sont favorables à cette évolution vers le numérique.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest. A lire sur ordinateur, tablette et smartphone