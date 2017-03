Chalonnes Commerçants et artisans sensibilisés à l’accessibilité.

0

Le lundi 6 mars, l’Union Départementale 49 de la FMH (Fédération des Malades et/ou Handicapés) de Chalonnes-su- Loire a rencontré une douzaine de commerçants et artisans de Chalonnes (dont Mme Baudouin, présidente des commerçants) afin de faire le point sur l’importance de l’accessibilité.



Étaient présents à cette réunion : M. Jacques Chazot, élu chargé de l’Urbanisme et de l’Aménagement, M. Tony Guiocheau, bénévole à la FMH de Saumur et membre actif de la commission « accessibilité » de sa commune, M. Edmond Papin-Biotteau, président de l’UD 49 de la FMH de Chalonnes, Mme Boulestreau Sylvie (secrétaire départementale de la FMH de Chalonnes-sur-Loire).

Le but de cette réunion était de pouvoir apporter une aide aux commerçants qui le désiraient.

