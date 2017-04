0

Dans le cadre des semaines bleues et du thème « sport et bien-être », le CCAS et la Ville de Chalonnes propose un Challenge Sénior, le vendredi 28 avril, à la salle Calonna, en partenariat avec l’association « Profession Sport et Loisirs ». Vieillir mieux en restant actif, c’est possible grâce à une activité physique régulière et adaptée aux seniors.