Chalonnes-sur-Loire Ce week-end a lieu le Vide-Ateliers des créateurs

Des dizaines d’artistes et d’artisans vont vider leurs ateliers !

Le grand nettoyage de printemps ! Ils vous proposeront leurs fins de collections, leurs prototypes, leurs vieux outils, des matières premières, le tout soldé.

Ce sera l’occasion pour les visiteurs de retrouver leurs artistes et artisans des bords de Loire. Ainsi seront entre autres présents, Tiffany et Les terres de Ti’ny avec ses poteries, Yolande Grandcolas et Réjane Véron qui feront découvrir aux visiteurs leur travail de gravure, BBH Créations sera présente avec ses enluminures et ses créations de bijoux, Anissa Allam Vaquez, graphiste.

Ce grand vide-ateliers est organisé par l’association « Le Magasin des Créateurs » les 15 et 16 avril, de 10 heures à 19 heures, à la Halle des Mariniers, à Chalonnes-sur-Loire.

Les artistes et artisans d’art braderont leurs fins de collection à prix exceptionnellement bas.

