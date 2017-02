Chalonnes-sur-Loire. CCLA : Sylvie Guineberteau présente le contrat de ruralité

0

Lors du conseil communautaire du 9 février, Sylvie Sourisseau Guineberteau, vice-présidente en charge de l’aménagement du territoire, a fait une présentation du contrat de ruralité. C’est un contrat visant à coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin d’accompagner la mise en œuvre d’un projet de territoire mais aussi à fédérer les partenaires institutionnels, économiques et associatifs dans les territoires ruraux et donner plus de force et de lisibilité aux politiques publiques. Elle présente les six volets du contrat : accès aux services et aux soins ; revitalisation des bourgs-centres, attractivité du territoire, mobilités, transitions écologiques et cohésion sociale.

