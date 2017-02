0

Dans la dynamique du futur festival de la BD que Chalonnes accueillera les 25 et 26 février prochains, Désirée et Alain Frappier, respectivement scénariste et dessinateur professionnels (présents déjà l’an dernier au salon) animent à la médiathèque, un atelier d’initiation et de perfectionnement pour des stagiaires motivés.

