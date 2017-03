Chalonnes 660 enfants au stade

0

Vendredi 10 mars, étaient réunis tous les enfants de primaire des écoles publiques du secteur au stade Gaston Berrnier. Ainsi les enfants de La Possonnière, Chaudefond, Saint-Germain-des-Prés, Champtocé, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Savennière et Chalonnes ont eu le choix entre deux épreuves : le traditionnel cross pour les CM1 et CM2 ou « le manège » pour tous les niveaux. Cela consiste à courir en équipe sur un petit circuit et à déposer des bouchons dans un seau à chaque tour effectué. Au bout des dix minutes de courses, on compte le nombre de bouchons obtenus (plus il y a de tours effectués, plus il y aura de bouchons !)

Le palmarès dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest.