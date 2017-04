Chalonnes 16 jeunes élus au conseil municipal d’enfants

0

Après une campagne électorale menée dans les écoles Joubert et Saint Joseph et l’affichage de leurs projets, 31 candidats de CE2 et de CM1 attendaient impatiemment les résultats, mardi 4 avril dans la salle du conseil.

Dans la journée, 186 votants sur 189 inscrits, (un taux de participation qu’on voit rarement chez les adultes !!!) se sont déplacés à la Mairie pour voter. 16 enfants (8 CE2 et 8 CM1) avec une parité filles/garçons et une représentation égale des deux écoles ont été élus.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest. A lire sur ordinateur, tablette et smartphone