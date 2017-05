Chalonnes 15 000 visiteurs ce week end à la Fête des Vins

0

« Nous avons battu notre record Avec plus de 15 000 visiteurs. Les 40 vignerons présents sur la Fête sont repartis satisfaits. Le soleil était au rendez-vous » indique Dominique Pairochon, président de la Fête des Vins. La Fête, cette année sous le soleil, a attiré amateurs de vins, curieux, touristes et familles chalonnaises pour leur petit tour annuel sur la Fête d’assister aux intronisations, l’arrivée de la flotte ligérienne, le spectacle « La vigne à CHalonnes, 2 000 ans d’histoire », l’arrivée de la Grande Armada et le vide grenier installé sur l’autre quai.

Le village irlandais, totalement financé par le Comté de Galway a enchanté les visiteurs : saumon du Conemara, huîtres

et les nombreuses spécialités proposées à la dégustation gratuite ont ravi le public