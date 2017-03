Chacé Un train de frêt s'est trouvé face à une voiture sur les rails

0

Un train et une voiture sont entrés en collision à 0 h 55 dans la nuit du mardi 7 mars à mercredi 8 mars 2017 au bout de la rue Émile Landais à Chacé. Alors que son conducteur pensait s’engager sur une route en franchissant un passage à niveau (PN 212), son véhicule a en fait emprunté la voie ferrée.

Sa voiture s’est retrouvée bloquée par l’instabilité du ballast. Le conducteur de la voiture a pu sortir à temps et à tenter de signaler cet obstacle à l’arrivée d’un train. Il n’a pas pu s’arrêter à temps et la voiture a été pulvérisée. La partie avant a terminé sa course une trentaine de mètres plus loin contre la clôture de l'ancien garde-barrière et un poteau supportant des caténaires.

En dépit de légers dégâts matériels, le convoi ferroviaire a pu repartir à vitesse lente pour être inspecté de façon plus complète à Saumur quelques kilomètres plus loin. Il a pu poursuivre son chemin quelques heures après. La gendarmerie de Fontevraud a ouvert une enquête.

A lire dans notre édition Saumur du jeudi 9 mars 2017.