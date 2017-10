Cerizay Les chaussures Plé, la belle histoire bientôt en exposition

0

Fin 2016, plus de 2 717 paires de chaussures d'enfants étaient retrouvées dans un entrepôt en démolition à Cerizay. Elles appartenaient à la Manufacture Jules Plé qui a cessé toute activité en 1970. Et elles étaient intactes… quarante-sept ans après !

Rachel Merlet, adjointe au maire, en charge de la vie locale et Marion Gaborit, chargée de communication à la ville de Cerizay, ont alors eu l'heureuse initiative de constituer un groupe de travail. Plusieurs temps forts vont concrétiser cette recherche insolite : « Dans la manifestation « Cerizay s'expose » qui aura lieu au Domaine de la Roche, le samedi 14 octobre dans l'après-midi et le dimanche 15 toute la journée, nous montrerons 30 modèles différents et deux collections (pointures du 18 au 27) ainsi que quelques accessoires (boutons, bobines de fils, cendriers, cire d'abeille) retrouvés sur le même lieu ».

