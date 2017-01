0

Cinq compagnies pour treize représentations ! Le festival Salés sucrés organisé par la Ville de Cerizay, et en partenariat par le Centre socioculturel (CSC) du Cerizéen, samedi 21 et dimanche 22 janvier, « s’adresse à toute la famille ». Le samedi, c’est gratuit… Et le dimanche, le tarif est de 6 € pour quatre spectacles.

Lire notre édition des Deux-Sèvres de ce jeudi.