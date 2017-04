Cerizay Le Courrier de l'Ouest cherche un(e) correspondant(e) local(e)

0

Le Courrier de l’Ouest recherche une(e) correspondant(e) à Cerizay, La Forêt-sur-Sèvre et Saint-André-sur-Sèvre. Vous vous intéressez à la vie locale, vous aimez les contacts et pouvez compter sur un moyen de locomotion, vous êtes à l’aise dans l’expression écrite et orale, vous disposez d’un appareil photo numérique, cette activité d’appoint peut vous intéresser.

Contact : christophe.ricci@courrier-ouest.com ou 06 76 49 31 90.