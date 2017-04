Cerizay « Ce film, le reflet d'une époque »

0

Il incarne le cinéma « décomplexé » des années soixante-dix : le réalisateur Pascal Thomas assistera le 12 mai prochain à la projection de son premier succès, « Pleure pas la bouche pleine », au cinéma le 7e Art de Cerizay. Un film sorti en 1973, tourné dans la région (Thouars, Marnes, Moncontour et surtout Montargis), qui résulte « d'un concours de circonstances ».

« Pleure pas la bouche pleine » a marqué non seulement sa génération, mais aussi les suivantes. « Ce qui se faisait alors n'avait pas ce caractère joyeux. C'était plus sérieux. Personne ne voulait sortir ce film. Les producteurs nous disaient : « ça nous amuse, nous. Mais pas le public. » Le film a été très bien reçu, même si les critiques pointues ont mis du temps… Il est difficile de plaire au petit nombre et au grand nombre. Il est devenu le reflet d'une époque dont l'esprit était imprégné d'une grande liberté », indique Pascal Thomas.

